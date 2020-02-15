شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار القهوة يتجاوز النفط بنهاية 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
ارتفعت أسعار القهوة ومنتجاتها على الصعيد العالمي، بمعدل يفوق ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته خلال العام 2019، بحسب بيانات صادرة عن «البنك الدولي».
وبلغت نسبة ارتفاع القهوة ومنتجاتها 22% ليبلغ سعر الكيلو جرام (الحَب) 12.67 درهم في ديسمبر 2019، مقارنة مع 10.39 درهم في يناير من العام ذاته، في حين بلغ ارتفاع سعر النفط الخام للعام الماضي 12% ليسجل سعر البرميل 232.65 درهم بنهاية 2019 مقارنة مع 207.79 درهم في يناير. وسجل ديسمبر 2019 أعلى سعر لمنتجات القهوة، يليه نوفمبر من العام نفسه عند 11.42 درهم/كيلو جرام، ثم يوليو عند 10.98 درهم/كيلو جرام.
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