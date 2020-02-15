سهم «تيسلا» يخالف التوقعات ويقفز 6% خلال يومين

طرحت شركة «تيسلا» يوم الجمعة، أسهماً عامة ثانوية بسعر 767 دولاراً للسهم الواحد، لتعزيز ميزانيتها العمومية، وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية إنها ستبيع 2.65 مليون سهم بهذا السعر لجمع أكثر من ملياري دولار، وهذا السعر هو أقل بنسبة 4.6% من سعر الإغلاق يوم الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان، أن رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، سيشتري أسهماً بقية 10 ملايين دولار، في حين سيشتري مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون أسهماً من الطرح بقيمة مليون دولار.

وارتفع سهم «تيسلا» 1% في بداية تعاملات يوم الجمعة ليصل سعره إلى 808 دولارات، وذلك بعد أن أغلق مرتفعاً بنحو 5% في ختام تعاملات الخميس، لتصل مكاسبه خلال يومين إلى 6%، كما حقق سهم «تيسلا» ارتفاعاً بنسبة 92% منذ بداية هذا العام حتى يوم الخميس.

ولدى «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي»، اللذين يديران الطرح، خيار بشراء 397,500 سهم إضافي في الطرح.

وأوضحت «تيسلا» أنها تخطط لاستخدام العائدات «لتعزيز ميزانيتها العمومية، واستخدامها لأغراض عامة في الشركة». (وكالات)