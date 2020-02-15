شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في السودان يقفز إلى 64.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 64.28% في يناير/‏‏ كانون الثاني، من 57.01% في ديسمبر/‏‏ كانون الأول، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة حين انفصل جنوب البلاد في 2011، مما كلف الدولة ثلاثة أرباع إنتاجها من النفط، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة.

وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار. (رويترز)

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