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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعات بانخفاض مبيعات السيارات في الصين 10%
تاريخ النشر: 15/02/2020
قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أمس الجمعة إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات بالبلاد، وهي الأكبر في العالم، تراجعاً في المبيعات بأكثر من عشرة في المئة في النصف الأول من العام بسبب وباء الفيروس التاجي.
وقال فو بينغ فنغ نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد مصنعي السيارات في الصين في مقابلة مكتوبة «نتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات أكثر من عشرة في المئة في النصف الأول من العام ونحو خمسة في المئة للعام بأكمله إذا جرى احتواء الوباء على نحو فعال قبل إبريل/ نيسان». (رويترز)
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