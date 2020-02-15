شكرا لقرائتكم خبر عن عملة جنوب إفريقيا تقود مكاسب الأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت عملة جنوب إفريقيا، مكاسب عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد خطاب رئيس البلاد الخميس الذي أقر فيه خططاً للتحفيز الاقتصادي، رغم أن خطابه كان مختصراً في التفاصيل والأطر الزمنية.

وارتفعت عملة جنوب إفريقيا أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.7% لتصعد إلى مستوى 14.8506 راند.

وقال الرئيس «رامافوسا»: إن حكومته ستصدر قريباً خططاً للحصول على المزيد من الطاقة.

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