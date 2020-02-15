«إتش.إس.بي.سي» يخفض توقعاتــه لنمو اقتصاد الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إتش.إس.بي.سي إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد البر الرئيسي في الصين في الربع الأول من العام إلى 4.1% على أساس سنوي من 5.8% بسبب تأثير فيروس كورونا. كما خفض البنك توقعاته لنمو الصين للعام بالكامل إلى 5.3% من 5.8% مضيفاً أن التأثير بدأ بالفعل يظهر في السياحة والتجارة وسلاسل الإمداد وقطاعات أخرى. وخفض إتش.إس.بي.سي تقديراته للنمو العالمي للعام بالكامل إلى 2.3% من 2.5% مضيفاً أنه يتوقع أكبر وطأة للتأثير في الربع الأول، مع حدوث بعض التحسن بمضي العام.

من جهته، قال صندوق النقد الدولي الخميس، إن هناك الكثير من الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا سريع الانتشار، ما يتعذر معه التكهن بتأثيره في الاقتصادين الصيني والعالمي، لكنه أضاف أنه يأمل في أن يكون لديه إدراك أكبر حين تجتمع دول مجموعة العشرين في السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق رحب بمساعي الصين لاحتواء انتشار الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي، وإنه على أهبة الاستعداد لمساعدة بكين حسب الحاجة.

وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري: «على المدى المتوسط إلى الطويل ما زلنا واثقين في أن اقتصاد الصين متين». (وكالات)