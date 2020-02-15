«أوفيد» يكثف التعاون مع الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثف صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، التعاون طويل الأمد مع الصين، بالموافقة على قرض بقيمة 25 مليون دولار لدعم مشروع «وينشان» للتعليم المهني، وآخر بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل مشروع الرعاية الصحية في مدينة هيزو.

وأفاد بيان صدر عن مقر أوفيد في العاصمة فيينا، بأن العام المنقضي شهد تعزيزاً للتعاون مع الصين، وأوضح أن مشروع وينشان للتعليم المهني، الذي يموله الصندوق بالاشتراك مع حكومة الصين، يوفر منشآت تعليمية جديدة في جامعة وينشان، لتعليم نحو 12 ألف شاب، وتحديث مهارات أكثر من 6 آلاف عامل مهني سنوياً.

وأوضح الصندوق أن قرض مشروع الرعاية الصحية في مدينة هيزو، يدعم جهود الحكومة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لكبار السن، وتمويل بناء مركز جديد للرعاية الصحية يتسع لنحو 900 سرير، ويوفر عمالة طويلة الأجل لأكثر من 400 موظف. وأفاد البيان بأن نحو 90% من إجمالي قروض الصندوق إلى الصين، التي بلغت أكثر من 317 مليون دولار، تدعم قطاعي التعليم والصحة وتوفر الموارد اللازمة لهما، وتساعد حكومة الصين، التي تركز على تعزيز البنية التحتية لمراكز التعليم والرعاية الصحية لكبار السن. (وام)