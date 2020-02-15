الين يتمسك بمكاسبه.. واليورو يستقر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك الين الياباني بمكاسبه مقابل الدولار، أمس الجمعة، في الوقت الذي تلقت فيه العملات التي تُعد ملاذاً آمناً الدعم؛ بفعل شكوك جديدة بشأن مدى انتشار فيروس «كورونا». وتكبد اليوان الصيني خسائر في الوقت الذي ألقى فيه الفيروس الشبيه في الإنفلونزا، بظلال أعمق من الشك على توقعات الاقتصاد. وقبع اليورو قرب أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الدولار والفرنك السويسري؛ إذ نما تشاؤم المستثمرين إزاء التوقعات في منطقة العملة الموحدة. وعلى النقيض، استفاد الجنيه الاسترليني من موجة تفاؤل؛ بفضل آمال بأن تعديلاً في الحكومة البريطانية سيؤدي إلى سياسة مالية أكثر توسعاً لدعم النمو. وصعد الين إلى 109.80 للدولار في آسيا، أمس؛ عقب ارتفاع نسبته 0.25% في الجلسة السابقة. وفي السوق الداخلية، نزل اليوان 0.06% إلى 6.9818 للدولار، بينما هبط نظيره في التعاملات الخارجية قليلاً إلى 6.9853 عقب تراجع بنسبة 0.2% الخميس. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.0834 دولار، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/‏نيسان 2017؛ حيث سجلت العملة الموحدة 1.0619 فرنك سويسري، قرب أدنى مستوى منذ أغسطس/‏آب 2018. وهبط اليورو قليلاً إلى 83.07 بنس قرب أضعف مستوياته منذ ديسمبر/‏كانون الأول. ولم يطرأ أي تغير يُذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.3046 دولار، عقب أن ارتفع 0.64% الخميس.