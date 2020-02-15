شكرا لقرائتكم خبر عن 57.7 مليون درهم أرباح «العين الأهلية للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
ارتفع صافي ربح شركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 57.7 مليون درهم في عام 2019، مقابل أرباح قدرها 29.7 مليون درهم في عام 2018.
..و 8.73 مليون درهم لـ «صناعات أسمنت الفجيرة»
أبوظبي:”الخليج 365”
تراجعت أرباح شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» إلى 8.73 مليون درهم في عام 2019، مقارنة مع أرباح بلغت 13.58 مليون درهم في عام 2018.
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