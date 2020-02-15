57.7 مليون درهم أرباح «العين الأهلية للتأمين»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ارتفع صافي ربح شركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 57.7 مليون درهم في عام 2019، مقابل أرباح قدرها 29.7 مليون درهم في عام 2018.

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..و 8.73 مليون درهم لـ «صناعات أسمنت الفجيرة»



أبوظبي:”الخليج 365”

تراجعت أرباح شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» إلى 8.73 مليون درهم في عام 2019، مقارنة مع أرباح بلغت 13.58 مليون درهم في عام 2018.