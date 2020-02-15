مصر وإيطاليا توقعان عقد إنشاء أكبر مشروع لتكرير البترول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مصر وإيطاليا أمس، عقد المقاول العام، لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول، يتم تنفيذه في صعيد مصر، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري و جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى مصر.

تبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 2.5 مليار دولار ومن شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت، كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية وبطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنوياً، إضافة إلى البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين. (وام)