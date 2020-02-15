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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية طفيفة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.
وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1400 حالة بينما أصيب ما يقرب من ستين ألف شخص آخرين وسط استمرار انتشاره وعدم احتوائه بعد.
ويخشى محللون من تأثير واسع النطاق للفيروس على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تعطل بعض الأنشطة الصناعية وسلاسل الإمداد والتوريد والتي ترتبط بصناعات عالمية.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش عند 99.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 99 نقطة.
وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 11.5 سنت وأغلقت عند 17.734 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بحوالي 0.2%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 17.79 دولار وأقل سعر عند 17.595 دولار.
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