شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني مع ترقب قرارات "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو إيجابي في ظل ترقب المستثمرين لقرارات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بشأن الهيكلة الحكومية.



وكان وزير المالية البريطاني "ساجد جاويد" قد أعلن أمس الاستقالة من منصبه، وتم ترشيح ششخصية مصرفية خلفاً له.



وجاءت استقالة "جاويد" في الوقت الذي يستعد فيه "جونسون" لتغييرات وتعديات حكومية من أجل صياغة المرحلة القادمة من العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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ويريد "جونسون" بعض الشخصيات البارزة من حزب المحافظين لمهام بعينها خلال الفترة الانتقالية بعد تنفيذ "بريكست" والتي سوف تستمر حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.



كانت المملكة المتحدة قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي بعد أكثر من أربعة عقود من عضويتها في بروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش عند 1.3047، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3064 وأقل سعر عند 1.3002.