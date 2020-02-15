شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم حيث أن أغلب الأسوواق لا تزال تركز على التطورات حول فيروس كورونا القاتل.



وكشفت بيانات حكومية بأن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما انخفض الغنتاج الصناعي في في يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2%.

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وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى أكثر من 1400 شخص بينما أصيب بالفيروس ما يقرب من ستين ألف شخص آخرين.



استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:47 بتوقيت جرينتش عند 99.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 99 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% أو 7.60 دولار إلى 1586.4 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1587.4 دولار بينما سجل أقل سعر عند 1576 دولارا.