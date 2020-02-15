شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من اختراق مستوى 1575.90 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1611.20، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1575.90 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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