شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع استمرار متابعة المستثمرين لأزمة فيروس كورونا وعقب صدور بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما سجل الإنتاج الصناعي الانخفاض الرابع في خمسة أشهر.



يأتي ذلك مع إعلان الصينن ارتفاع أعداد الوفياات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1400 شخصا بينما أصيب ما يقرب من ستين ألف شخص آخرين.

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وكان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح في شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع بأن السياسة النقدية للبنك المركزي مناسبة في الوقت الحالي لدعم النمو الاقتصادي ودفع التضخم نحو المعدل المستهدف عند 2%.



وأضاف "باول" أن فيروس "كورونا" لا يزال يشكل خطورة على نمو الاقتصاد العالمي مشددا تقييم البنك المركزي الأوضاع عن كثب للوقوف على مكمن الخطورة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش عند 99.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 99 نقطة.