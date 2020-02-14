شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ارتفاعه..و"برنت" يقترب من 57 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم استمرار القلق من فيروس كورونا وتأثيره المحتمل على الطلب العالمي على الخام.



وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت أمس توقعاتها انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري في أول تراجدع فصلي منذ أكثر من عشر سنوات.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بحفارين إلى 678 خلال الأسبوع الجاري.

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ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات بشأن فيروس "كورونا" مع إعلان الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 1400 شخص بينما أصيب أكثر من ستين ألف حالة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 51.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.3 دولار وأقل سعر عند 51.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.9% إلى 56.9 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 57.5 دولار وأقل سعر عند 56.1 دولار.