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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الكندي بشكل إيجابي عقب تصريحات "بولوز" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس البنك المركزي "ستيفن بولوز".
وأفاد "بولوز" بأنه متفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الكندي على الرغم من المخاطر على الاقتصاد العالمي خاصة مع استمرار تفشي فيروس "كورونا" في الصين ودول أخرى.
وأكد "بولوز" على أن الاقتصاد الكندي في حالة جيدة وأنه لولا المحفزات المالية، لاضطر البنك المركزي لخفض معدل الفائدة بشكل إضافي عن المعدل الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية أعلنت ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 1400 شخص بسبب فيروس "كورونا" في حين أصيب ما يقرب من ستين ألفا آخرين.
جاء ذلك مع إعلان عدد من الدول الأخرى تسجيل وفيات وإصابات بكورونا، حيث أعلنت اليابان أمس أول وفاة لديها بالفيروس.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش عند 0.7546، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.756 وأقل سعر عند 0.7531.
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