شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 14-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 14-2-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزارة البترول، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه فى صعيد مصر، وإعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم "التعليم حياة" بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة.

البترول توقع عقد أكبر مشروع لتكرير البترول بأسيوط

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور جيامباولو كانتينى سفير دولة إيطاليا ، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه فى صعيد مصر.

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع، وماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى، المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.5 مليار دولار.

وزيرة التخطيط: انتهاء فترة الاكتتاب بصندوق التعليم الخيرى بتغطية 1.1 مرة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم "التعليم حياة" الذى تديره شركة "إن آى كابيتال" القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، مشيرة إلى أن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبى الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا فى كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة.

ووجهت وزيرة التخطيط، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الشكر لكل الأعضاء المؤسسين للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمكتتبين والعاملين على الصندوق، موضحة أن حجم التغطية فى فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها؛ دولة ومؤسسات وأفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.

توقيع بروتوكول لتوفير برامج تدريبية لتمكين ذوى الاحتياجات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف إلى تمكين وبناء قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة.

حضر مراسم التوقيع المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.

يتضمن البروتوكول التعاون فى توعية المجتمع لما تمثله من أهمية كبرى فى الوقاية من الأمراض، حيث يمكن تجنب نحو 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال من خلال التوعية اللازمة لذويهم حول أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع، كما ينص البروتوكول على توفير دورات تدريبية من أجل تنمية مهارات أكثر من 5 آلاف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عدة مجالات؛ وكذلك إطلاق 50 فيديو بلغة الإشارة يغطى معظم مجالات الصحة وكافة مناحى الحياة.

غرفة القاهرة تطالب بالإفراج عن بضائع صينية

رفعت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية برئاسة عمرو خضر، مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين وموجودة حاليا بالموانئ.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الطارئ مساء أمس الخميس، لبحث المعوقات والمستجدات لضمان الحفاظ على استقرار السوق، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة أنها تلقت عددا من الشكاوى، عن وجود بضائع حالياً بالموانئ نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادات المنشأ أو التى لم يتم توثيقها من السفارة أو الغرفة التجارية بالصين بسبب توقف الحياة التجارية فى الصين حالياً نتيجة فيروس كورونا.

ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 12.08%

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 401.1 مليار جنيه إلى 392.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 213 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614 مليار جنيه إلى 602 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 9.8%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 13859.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 1266.53 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 1.2% مغلقًا عند مستوى 1384.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.79% مغلقًا عند مستوى 15959.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 12.08% ليغلق عند مستوى 597.44 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 707 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 834 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

مبيعات السيارات بالصين قد تهبط 10% فى النصف الأول

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات فى الصين، اليوم الجمعة، إن من المرجح أن تشهد سوق السيارات بالبلاد، وهى الأكبر فى العالم، تراجعا فى المبيعات بأكثر من 10% فى النصف الأول من العام بسبب وباء الفيروس التاجي.

وقال فو بينغ فنغ نائب الرئيس التنفيذى لاتحاد مصنعى السيارات فى الصين لرويترز فى مقابلة مكتوبة "نتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات أكثر من عشرة بالمئة فى النصف الأول من العام ونحو 5% للعام بأكمله إذا جرى احتواء الوباء على نحو فعال قبل أبريل."