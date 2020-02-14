الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها على ارتفاع

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استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع في المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك .

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.16 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة ليصل إلى 29440.47 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 4.14 نقطة أو 0.12 بالمئة مسجلا 3378.08 نقطة، وصعد ناسداك 16.94 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 9728.90 نقطة.

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