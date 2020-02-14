شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يخفض أسعار الفائدة إلى 6.75% والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الجمعة إنه تقرر خفض سعر الفائدة المرجعية بسوق بيروت للقروض المقومة بالدولار الأمريكي إلى 6.75 بالمئة من 8.5 بالمئة وعلى قروض الليرة اللبنانية إلى تسعة بالمئة من 11.5 بالمئة.

وقالت الجمعية أن أسعار الفائدة الجديدة تأتي بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما أمس الخميس يدعو لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.