الاقتصاد

أرامكو تعلن اول نتائج مالية بعد الاكتتاب في 16 مارس

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قالت أرامكو في موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة إنها ستعلن نتائج العام 2019 بأكمله في 16 مارس، وهو ما سيكون أول نتائج مالية بعد طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر .

جمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية.

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