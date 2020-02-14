شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن اول نتائج مالية بعد الاكتتاب في 16 مارس والان نبدء بالتفاصيل

قالت أرامكو في موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة إنها ستعلن نتائج العام 2019 بأكمله في 16 مارس، وهو ما سيكون أول نتائج مالية بعد طرح الشركة للاكتتاب العام في ديسمبر .

جمعت أرامكو 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية.