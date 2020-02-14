الاقتصاد

استقرار الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الجمعة في  ظل ترقب التطورات بشأن فيروس "كورونا" وعقب صدور بيانات حكومية.


وكشفت الحكومة الصينية عن زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 1400 شخصا بينما أصيب ما يقرب  من ستين ألف آخرين.

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هذا، وعلى الرغم من التكهنات بشأن قرب انحسار وتباطؤ وتيرة الإصابات بالفيروس بحلول أبريل/نيسان المقبل على الأرجح، إلا أن إقليم "هوبي" سجل المزيد من حالات الإصابة والوفيات.


وفي  سياق آخر، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، بينما انخفض مؤشر  الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني، وهو رابع انخفاض في خمسة أشهر.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة  0.1% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 29393 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 9720 نقطة، فيما استقر "إس أند بي 500" عند 3375 نقطة.

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