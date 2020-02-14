شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض مع احتدام القلق من فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة متأثرة بزيادة المخزونات في الصين بالتزامن مع القلق بشأن فيروس "كورونا".



وأكدت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كورونا إلى أكثر من 1400 حالة بالإضافة إلى إصابة ما يتجاوز ستين ألف شخص آخرين.



وكشفت اليابان أمس عن أول حالة وفاة بالفيروس التاجي القاتل خارج الصين وهي لسيدة تتجاوز الثمانين من عمرها.

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ورغم التصريحات والتوقعات باحتمالية انتهاء أزمة "كورونا" وانحسار المرض بحلول أبريل/نيسان المقبل، فإن ارتفاع عدد الوفيات في إقليم "هوبي" يدق جرس إنذار بشأن السيطرة على الفيروس.



وكشفت بيانات حكومية في الصين أن مخزونت النحاس ارتفعت في البلاد إلى أعلى مستوى في 11 عشر شهراً، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا وإغلاق المصانع الأمر الذي يقلل السحب من هذه المخزونات.



وارتفعت خزونات المعدن الصناعي بنسبة 27.4% إلى 262.7 ألف طن، وهو المستوى الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس/آذار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول السااعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2.60 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.61 دولار وأقل سعر عند 2.59 دولار.