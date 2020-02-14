الاقتصاد

ستاندر آند بورز 500 وناسداك يفتحان على ارتفاع بعد توقعات إيجابية من إنفيديا

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فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود طفيف اليوم الجمعة بدعم من أسهم شركات صناعة الرقائق بعد أن صدرت إنفيديا توقعات مبيعات فصلية إيجابية، لكن المخاوف من الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس التاجي كبحت المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.16 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة ليصل إلى 29440.47 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 4.14 نقطة أو 0.12 بالمئة مسجلا 3378.08 نقطة، وصعد ناسداك 16.94 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 9728.90 نقطة.

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