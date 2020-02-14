شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية طبقا للتوقعات فى يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعة بمقدار 0.3% ،طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.3% ، وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بمقدار 0.2% من ارتفاع بمقدار 0.3 %.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة مرتفعة بمقدار 0.3% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.7%.