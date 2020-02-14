شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبلغ ذروة أسبوعين بفضل آمال خفض إمدادات تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ونصف ، بفضل آمال تحرك تحالف أوبك بلس لدعم السوق فى مواجهة آثار تفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.29$ الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 51.45$، وسجل أدنى مستوي عند 51.35$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 57.31$ للبرميل الأعلى منذ 31 كانون الثاني/يناير ، من مستوى الافتتاح عند 56.43$ ، وسجل أدنى مستوي عند 56.18$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.3% ، بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، فى المقابل حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد كامل تعاملات هذا الأسبوع ،حققت أسعار النفط العالمية حتى الآن ارتفاعا بمتوسط 4% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال شهر ونصف ، بفضل آمال خفض إمدادات تحالف أوبك بلس.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيتراجع على أساس سنوي فى الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى 2009 متأثرا سلبي بتفشي الفيروس الصيني.

أظهر التقرير الشهري للوكالة التي مقرها باريس ،تراجع الطلب العالمي بنحو 435 ألف برميل يوميا فى الربع الأول ،فى أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عشر سنوات.

وبالنسبة لتوقعات عام 2020 بأكمله، قلصت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي بنحو 365 ألف برميل إلى 825 ألف برميل يوميا، والذي يعد أدنى نمو سنوي منذ عام 2011.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها أيضا للطلب على الخام فى 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ، بعد تراجع الطلب الصيني بشدة، بسبب فرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

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عززت تلك التوقعات القاتمة لمستويات الطلب العالمي آمال تحرك تحالف أوبك بلس سريعا لدعم السوق ، من خلال تعميق التخفيضات الحالية ، لتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت الأسبوع الماضي ، بضرورة إجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.

وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار/مارس المقبل ،وفى حالة الموافقة على اقتراح اللجنة الفنية سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يوميا، على أن تنفذ خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

وتحاول المملكة العربية السعودية جاهدة إقناع روسيا بالموافقة على هذا الاقتراح بهدف الرد سريعا على تأثير الفيروس الصيني.

وقال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" فى بيان لم يحدد متى ستتخذ بلاده قرارا ،إن موسكو لا تزال تدرس الاقتراح الخاص بخفض إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا .

قالت منظمة الصحة العالمية ،إن القفزة الكبيرة فى الحالات المبلغ عنها فى الصين ، تعكس قرار السلطات بإعادة تصنيف الحالات المتراكمة المشتبه فيها ،ولا تشير بالضرورة إلى تفشي انتشار الوباء.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لا ترتفع بشكل حاد خارج الصين.

وقال وزير الطاقة الأمريكي " دان برويليت" لوكالة رويترز إن وباء الفيروس التاجي فى الصين كان له تأثير هامشي على أسواق الطاقة ،وليس من المرجح أن يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط حتى لو انخفض الطلب الصيني بمقدار 500 ألف برميل يوميا.