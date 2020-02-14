شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربرج: فيسبوك مستعد لدفع ضرائب أكثر والان نبدء بالتفاصيل
ومن المنتظر أن تعاد صياغة القواعد الضريبية عبر الحدود بعدما سعت 137 دولة في الشهر الماضي لتجنب حرب تجارية بسبب التعدد الضريبي على الخدمات الرقمية في العالم.
ومن المنتظر أن يقول زوكربرج في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "أدرك أن هناك إحباطا إزاء أسلوب فرض الضرائب على شركات التكنولوجيا في أوروبا. نحن أيضا نريد إصلاحا ضريبيا ويسرني أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدرس ذلك".
ومن المتوقع أن يضيف "نريد أن تنجح عملية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يترسخ نظام مستقر يعول عليه. ونحن متقبلون لفكرة أن هذا قد يعني أن علينا دفع مزيد من الضرائب في أماكن مختلفة بموجب إطار عمل جديد".
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