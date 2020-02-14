شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تطالب بالإفراج عن بضائع صينية بعد التعهد باستيفاء الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية برئاسة عمرو خضر، مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تتضمن مجموعة مطالب أهمها مخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بضرورة الإفراج عن البضائع القادمة من الصين وموجودة حاليا بالموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الطارئ مساء أمس الخميس، لبحث المعوقات والمستجدات لضمان الحفاظ على استقرار السوق، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة أنها تلقت عددا من الشكاوى، عن وجود بضائع حالياً بالموانئ نتيجة نقص بعض المستندات مثل شهادات المنشأ أو التى لم يتم توثيقها من السفارة أو الغرفة التجارية بالصين بسبب توقف الحياة التجارية فى الصين حالياً نتيجة فيروس كورونا.

واقترحت اللجنة فى المذكرة الإفراج عن الرسائل على سبيل المثال تحت التحفظ أو أخذ تعهد على المستوردين باستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها لضمان تفادى غرامات الارضيات التى تزيد من تكلفة السلع وبالتالى ينعكس هذا على زيادة أسعارها.

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وشدد عمرو خضر، على أن مطلب اللجنة جاء فى ظل الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على تقليل تكلفة السلع وبالتالى خفض أسعارها حيث أن تكلفة الأرضيات ترفع التكلفة النهائية السلع.

وكان المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلونى، قد صرح بأن الوباء الذى يسببه فيروس كورونا الجديد الذى تم تحديده فى الصين، وانتشاره اليوم يمثل "الخطر الأول" بالنسبة لآفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبى.

وفى معرض تقديمه للتوقعات الاقتصادية الشتوية فى بروكسل، أمس الخميس، أضاف جينتيلونى أن "تأثير المرض على الصحة العامة وحياة البشر والنشاط الاقتصادى لا يزال غير مؤكد، نظرا لأن الأمر سيعتمد إلى حد كبير على مدة تفشى الوباء وعلى تدابير الاحتواء التى سيتم نشرها والتدابير التى اتخذتها الصين".