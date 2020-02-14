شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 57.36، وكما أشرنا في تقريرنا الصباحي، ثبات الإغلاق اليومي دون هاذ المستوى يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 52.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 57.36 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 59.91.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.20 والمقاومة 57.36

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط