شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليخترق مستوى 51.80، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى بتحقيق إغلاق يومي فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ أهدافها بزيارة مستوى 54.60، بينما يحتاج السعر للتداول دون 51.80 مجدداً لاستئناف الانخفاض الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 48.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.50 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط