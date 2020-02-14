شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب 17.60، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 17.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد