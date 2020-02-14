شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات لاختراق مستوى 1575.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، في طريقه للتوجه نحو 1611.20 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي، مع الإشارة إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب قد يدفع السعر لاختبار مستوى 1554.10 مجدداً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1595.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد