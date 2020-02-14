شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات ضعيفة منذ الصباح ولا يزال فوق 1.2975، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور كشرط أول لاستمرار الارتفاع المنتظر، مع الإشارة إلى أن محطتنا الإيجابية الأولى تتمثل باختبار مستوى 1.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2975 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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