الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.0860، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0760، بينما يمثل الثبات دون 1.0860 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0900

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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