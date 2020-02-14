شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها مبيعات التجزئة خلال كانون الثاني/يناير ، والتي توفر أدلة قوية حول اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 % إلى مستوى 99.16 نقطة الأعلى منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.12 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.05 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات إيجابية عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت ارتفاعا بأفضل من التوقعات بالقراءة السنوية خلال كانون الثاني/يناير.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا حتى الآن بنسبة 0.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

تعاذ تلك المكاسب الأسبوعية إلى توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،و التي عززت من تفاؤل المستثمرين حيال اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول 2020.

ودعم تلك المكاسب أيضا ، تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأمريكي.

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قال جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ،أن الاقتصاد الأمريكي فى وضع جيد جدا ويبلي بلاء حسنا ، ولا يوجد سبب لعدم استمرار النمو ،و أشار إلى أن معدلات الفائدة الحالية مناسب للحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.

وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء ،إنه لا يوجد سبب لعدم إمكانية استمرار الوضع الحالي من انخفاض البطالة وارتفاع الأجور وزيادة الوظائف الجديدة ،وأكد على عدم وجود شيء فى الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل غير مناسب أو غير متوازن.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال كانون الثاني/يناير بنفس القراءة السابقة ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.7% فى كانون الأول/ديسمبر.

ويصدر بحلول الساعة 14:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع انكماش بمعدل 0.2 % خلال كانون الثاني/يناير من انكماش بمعدل 0.3% فى كانون الأول /ديسمبر ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 76.9% من 77.0% بالقراءة السابقة.

وبحلول الساعة 15:00 غرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال شباط/فبراير المتوقع 99.5نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 99.8 نقطة فى كانون الثاني/يناير.