شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي طبقا للتوقعات خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الرابع /2019 مسجلة نمو بمعدل 0.1% ,طبقا للتوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 0.1% ، وسجل الربع الثالث نمو بمعدل 0.2% ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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