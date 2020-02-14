شكرا لقرائتكم خبر عن التبايـن يسيطـر علـى الأسـواق.. والسيولـة تتجـه نحـو القياديـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تجاهلت أسواق الأسهم، نتائج وتوزيعات الشركات التي أعلن عنها خلال اليومين الماضيين، حيث أغلقت المؤشرات العامة في جلسة نهاية الأسبوع على تباين، وسط استقرار مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع خجول بنسبة 0.14%، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56%.

السيولة

وارتفعت السيولة في السوقين، وسط تداولات نشطة نسبياً على الأسهم القيادية، مثل «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول»، لتصل إلى 451 مليون درهم، بتداول 180 مليون سهم والتي نفذت في 3718 صفقة، حيث شهد سوق دبي 298 مليون درهم، بتداول 133.3 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 153 مليون درهم، بتداول 47 مليون سهم.

ومثلما تباينت إغلاقات المؤشرات العامة، تباين أداء المستثمرين في السوقين، حيث اتجه الأجانب والمؤسسات نحو التسييل في أبوظبي، فيما اتجهوا نحو الشراء في دبي. فيما عزز الأجانب مشترياتهم في «دبي الإسلامي» و«دانة غاز» و«أرامكس» و«داماك». واستقر مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.14%، بما يعادل 3.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2733.72 نقطة، مع ارتفاع مؤشرات البنوك والنقل والاتصالات.

وارتفع مؤشر البنوك 0.28%، مع صعود «دبي الإسلامي» 0.71% إلى 5.69 درهم، وسط تداولات نشيطة لامست ال 101 مليون درهم، فيما لم يتفاعل السهم مع توصية مجلس الإدارة بالتوزيعات وزيادة تملك الأجانب، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، بتداول 27 مليون درهم، وتراجع «جي إف إتش» 1.21% إلى 0.898 درهم، بتداول 16 مليون درهم و«أملاك» 2.12% و«مصرف عجمان» 2.76%. وتراجع مؤشر العقارات 0.40%، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.26% إلى 3.87 درهم، بتداول 86 مليون درهم، و«إعمار مولز» 1.16% إلى 1.7 درهم، و«ديار» 2.73% إلى 0.321 درهم، و«الاتحاد العقارية» 2.07% إلى 0.189 درهم، بينما ارتفع «أرابتك» 2.03%، و«داماك» 1.26%.

وارتفع مؤشر النقل، مع ارتفاع «أرامكس» 1.42% و«الخليج للملاحة» 3.41%، بينما تراجع «العربية للطيران» 0.64%.

وارتفع مؤشر الاتصالات 1.79%، مع ارتفاع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنفس النسبة، ليغلق السهم عند 6.25 درهم، بتداول 2.8 مليون درهم.

وانخفض مؤشر الاستثمار 0.10%، مع تراجع «سوق دبي المالي» 2.11% إلى 0.88 درهم، و«شعاع» 2.88% إلى 0.809 درهم، بينما ارتفع «دبي للاستثمار» 0.75% إلى 1.34 درهم.

وفي قطاع التأمين، ارتفع سهم «أمان» 3.17% إلى 0.423 درهم، بينما تراجع «دار التكافل» 2.76%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56% بما يعادل 28.2 نقطة، ليغلق عند 5065.69 نقطة، متأثراً بتراجع البنوك والاستثمار والخدمات المالية والعقار.

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وتراجع مؤشر البنوك 0.86%، وسط ضغوطات من تراجع «أبوظبي الأول» 0.94% إلى 14.8 درهم، بتداول 39 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 1.42% إلى 7.62 درهم، بتداول 25 مليون درهم.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 5.49%، متأثراً بالتراجع الكبير لسهم «الواحة كابيتال» بنسبة 8.51% إلى 0.86 درهم، وسط تداولات بلغت 3.2 مليون درهم.

وتراجع العقار 0.91%، مع تراجع «الدار العقارية» 0.90% إلى 2.21 درهم، بتداول 18.3 مليون درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 1.15% إلى 0.43 درهم.

وارتفع الطاقة 0.33%، مع ارتفاع «دانة غاز» 1.1% إلى 0.92 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 1.01% إلى 3 دراهم.

وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.25%، مع ارتفاع سهم «مجموعة اتصالات» بنفس النسبة إلى 16 درهماً، بتداول 26.6 مليون درهم.

توجهات المستثمرين

توجهات المستثمرين الأجانب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 39.6 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بقيمة 26.2 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 156 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 169 مليون درهم.

وسجل المواطنون، محصلة شراء بنحو 131 مليون درهم (63.1 مليون في أبوظبي و 68.3 مليون درهم في دبي)، وصلت مشترياتهم إلى 238 مليون درهم، فيما وصلت مبيعاتهم إلى نحو 107 ملايين درهم.

وسجل الخليجيون، محصلة بيع بقيمة 116 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 32 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 148 مليون درهم.

وتباينت توجهات المؤسسات في السوقين، بعدما سجلت محصلة بيع في أبوظبي بنحو 16 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بقيمة 5.8 مليون درهم.

وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 323 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 333 مليون درهم.