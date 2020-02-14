باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار.. توقيع عقد أكبر مشروع لتكرير البترول في أسيوط

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، شهدا توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر.

وقالت الصحيفة إن العقد تم التوقيع عليه من قبل كل من المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" التابع لها المشروع، وماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.5 مليار دولار.

يشار إلى أن هذا المشروع سوف يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى البوتاجاز والنافتا المستخدمة في انتاج البنزين عالي الأوكتين، وهو ما سيؤدي إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية، حيث سيكون له أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات والإسهام في توفير العملة الأجنبية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد.