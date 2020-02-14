وزير الاتصالات: توقيع بروتوكول لتوفير برامج تدريبية لتمكين ذوى الاحتياجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف إلى تمكين وبناء قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة.

حضر مراسم التوقيع المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.

يتضمن البروتوكول التعاون فى توعية المجتمع لما تمثله من أهمية كبرى فى الوقاية من الأمراض، حيث يمكن تجنب نحو 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال من خلال التوعية اللازمة لذويهم حول أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع، كما ينص البروتوكول على توفير دورات تدريبية من أجل تنمية مهارات أكثر من 5 آلاف شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة فى عدة مجالات؛ وكذلك إطلاق 50 فيديو بلغة الإشارة يغطى معظم مجالات الصحة وكافة مناحى الحياة.

خلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت ،على أن البروتوكول يعكس اهتمام الوزارة بتمكين ودمج الأشخاص ذوى القدرات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى إطار المساهمة فى بناء الانسان المصرى وهو الأمر الذى يعد ركيزة أساسية فى استراتيجية الوزارة لبناء مصر الرقمية؛ مشيراً إلى الدور الحيوى لمبادرات المسئولية المجتمعية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذى يمثل مردوداً إيجابياً على المواطنين، ورسالة تؤكد على أهمية عقد شراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية لما فى ذلك من دور هام فى تنمية المجتمع والاضطلاع بدعم أولوياته.



وزير الاتصالات وجمال السادات يتوسطان اجتماع لمسئولى الوزارة وشركة اتصالات

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس جمال السادات عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، وأثنى على جهود وزارة الاتصالات والدور الذى تقوم به فى مجال المسئولية المجتمعية وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن مؤسسة اتصالات تسعى من خلال هذا البروتوكول لتقديم قيمة مضافة جديدة لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وبناء قدراتهم، معربًا عن ثقته فى فريق العمل من الجانبين لتمثيل نموذج تعاون ناجح بين القطاعين الحكومى والخاص.

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يأتى هذا البرتوكول فى إطار تعزيز التعاون القائم والمستقبلى مع مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع من خلال الاستفادة من قدراتها ومواردها الفنية لخدمة المجتمع، والتى يأتى على رأسها توفير البرامج التدريبة الهادفة إلى تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة وبناء قدراتهم، بالإضافة الى إطلاق حملات توعوية لذويهم عن أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع.

فيما أكدت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، على أن هذه الشراكة تأتى فى إطار تفعيل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو افساح المجال لشركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع لكى تلعب دورها فى المشاركة والتنمية المجتمعية انطلاقاً من مسئولياتها الاجتماعية، خاصة فى مجال تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم مجتمعياً ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التى يتحقق من خلالها قيمة مضافة تعظم من قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع.



توقيع بروتوكول بين عبير شقوير وحازم متولى

من جانبه قال المهندس حازم متولى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع :"نفخر اليوم بالإعلان عن وضع حجر زاوية جديد فى تاريخ مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع مما يعزز من استراتيجية الاستدامة لدينا، وتؤكد إيماننا بأن تطور أى قطاع لن يحدث إلا بتكاتف القطاع الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى، حيث تحرص المؤسسة على الاستفادة من خبرات اتصالات مصر الممتدة والمميزة فى مجال التكنولوجيا من أجل دعم وتطوير جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية كأحد الركائز الرئيسية فى تنمية المجتمع.

وقع البروتوكول الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، والمهندس حازم متولى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.