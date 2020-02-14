وزيرة التخطيط: انتهاء فترة الاكتتاب بصندوق التعليم الخيرى بتغطية 1.1 مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ انتهاء فترة الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم "التعليم حياة" الذى تديره شركة "إن آى كابيتال" القابضة بتغطية كل الوثائق المطروحة 1.1 مرة، مشيرة إلى أن الصندوق لايزال مفتوحًا لراغبى الاستثمار وسوف يُعلن سعر الوثيقة يوميًا فى كل فروع بنك مصر وبنك القاهرة.

ووجهت وزيرة التخطيط، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الشكر لكل الأعضاء المؤسسين للصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمكتتبين والعاملين على الصندوق، موضحة أن حجم التغطية فى فترة الاكتتاب يعكس اهتمام الأطراف جميعها؛ دولة ومؤسسات وأفراد، بتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية.

من جانبه قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي: "سعداء بانتهاء فترة الاكتتاب وكل أعضاء مجلس الإدارة متشوقين للعمل على تحقيق أهداف الصندوق لتوفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيرى والوقف بشكل مؤسسى واحترافي".

وقال محمد متولي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة إن أى كابيتال القابضة "فخورين بثقة المجلس وتكليفنا بإدارة أموال هذا الصندوق الذى يتيح لشركة ان أى كابيتال المبادرة فى عمل قومى ينعكس نجاحه على المواطن المصرى ."

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ويضم مجلس إدارة الصندوق عددًا من الشخصيات ذات التأثير فى مجال التعليم والخدمات المالية وهم: محمود منتصر رئيسًا للصندوق، والرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، الدكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسى الاستشارى لكبار علماء مصر، الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضارى السابقة، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس بنك مصر، والدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم أولًا، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، والدكتورة دينا البرعي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية، ورؤوف غبور، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو، وصادق السويدي، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت فى ديسمبر الماضي؛ قيام شركة "إن آى كابيتال" القابضة بفتح باب الاكتتاب فى صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.

يذكر أن شركة ان اى كابيتال القابضة هى شركة تابعة لبنك الاستثمار القومى وتعمل على تقديم الخدمات الاستثمارية غير المصرفية لدعم التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.