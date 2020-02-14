شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل -14-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم المحوري والممتد نحو 2.4900 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجاوز مستوى 2.6100 والوصول نحو الهدف التالي المستقر عند 2.6950. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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