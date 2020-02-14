شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يرتفع ببطء– تحليل - 14-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيل زحف إيجابي جديد ليحافظ بذلك على استقراره فوق مستوى 950.00 والذي يشكل بدوره الدعم الإضافي أمام التداولات الإيجابية الأخيرة, لذلك سنبقى بانتظار مواصلة السعر للارتفاع لحين ملامسته أولا لمستوى 1025.00 ومن ثم لننتظر اندفاعه نحو مقاومة القناة الصاعدة المستقرة عند 1070.00.

أي محاولة للهبوط دون الدعم الإضافي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليزيد من فرص اختبار السعر لدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 910.00 تقريبا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد