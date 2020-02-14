شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يؤجل الهجوم السلبي-تحليل - 14-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج عن تأجيله للهجوم السلبي بتجاوزه مؤخرا لمستوى 142.80 لنلاحظ بدء تسجيله لأهداف تصحيحية بوصوله نحو 143.47, حاليا وبتشكيل مستوى 142.35 لامتداد الدعم الإضافي فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الإيجابية والتي قد تستهدف 143.80 وصولا نحو 144.55 ليضغط بذلك على المقاومة الرئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.40 و 144.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد