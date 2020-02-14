شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الثبات السلبي- تحليل - 14-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة بتشكيل موجات سلبية لنلاحظ تسجيله لهدف سلبي جديد بملامسته لمستوى 118.85, نشير إلى أن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات الحاجز المستقر عتدن 120.30 ولنستمر بترجيح المزيد من المحاولات السلبية لحين الوصول نحو 118.55 و 117.50 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.80 و 118.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط