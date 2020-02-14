وزارة التموين تقرر مد فترة «الأوكازيون الشتوي 2020» حتى مارس المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2020.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" حتى يوم 21 مارس المقبل، بدلاً من 26 فبراير الجاري، وذلك حتى عيد الأم.

وأضافت الصحيفة أن قرار المصيلحي ألزم الجهات المشاركة بالأوكازيون بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ، مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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من جانبه، قال مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أيمن حسام الدين، فى تصريحات خاصة للصحيفة، إن الدكتور على المصيلحى وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاح موسم الأوكازيون الشتوي من خلال تيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية.

وأكد حسام الدين أن قرار المصيلحي جاء حرصاً على المستهلك من أجل الحصول على منتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة، كما أن الوزارة تقوم أيضاً بعمل التوعية اللازمة للمواطنين للاستفادة من عروض الأوكازيون .

وبحسب نظام العمل بالأوكازيون، فإن المحلات التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوي، لهم الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تصل إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك يكون وفقاً لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.