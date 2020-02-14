شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا الصناعة والبيئة تناقشان سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وكافة أجهزتها لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة للتنمية الصناعية والسياسات والمعايير البيئية الواجب توافرها فى المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين وتذليل التحديات التى قد تواجههم وفى الوقت ذاته الحفاظ على سلامة وأمن المنظومة البيئية فى مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لبحث أهم الملفات المشتركة بين الوزارتين.

شارك فى الاجتماع المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الدكتور على أبو سنة، المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية، التابعة لوزارة البيئة، حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن الاجتماع تناول أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة خاصةً فى ظل توجهات الدولة الحالية بتعظيم دور الوزارات والجهات الحكومية، مشيرةً إلى أن الجانبين تناولا أيضاً سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية والتى تعد أحد العوامل الرئيسية فى قياس تنافسية المنشأة الإنتاجية والخدمية إلى جانب بحث التنسيق فيما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بآليات تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وذلك من خلال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين وبما يضمن تطبيق القانون مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

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اجتماع وزارتا الصناعة والبيئة لمناقشة أزمة المخلفات الصلبة

وأوضحت نيفين جامع، أن القطاع الخاص يقوم بدور محورى فى كافة مساعى التنمية والتطوير التى ترمى إليها الحكومة باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة فى هذا الإطار أن هناك تنسيقاً مع اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالنواحى البيئية فى مختلف المصانع المصرية للتوصل إلى قرارات توافقية تراعى مصالح كافة الأطراف.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن هناك توافق فى الرؤى بين الوزارتين خاصةً فى ظل الملفات والمهام المشتركة فيما بينهما، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة، ومتابعة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد، وذلك دون التأثير على خطط التنمية التى تستهدفها كافة قطاعات الدولة.

وقالت ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة تبذل جهوداً كبير لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة التى وجه الرئيس عيد الفتاح السيسى بدخولها حيز التنفيذ خلال شهر مايو الماضى خاصةً وأن حجم المخلفات المتولد سنوياً من كافة المحافظات يصل لحوالى 26 مليون طن مخلفات، مشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة وتستمر لمدة 4 أعوام حيث تستهدف زيادة كفاءة تجميع المخلفات من 20% إلى 80% بانتهاء الخطة الزمنية للمنظومة.