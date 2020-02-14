البترول توقع عقد أكبر مشروع لتكرير البترول بأسيوط باستثمارات 2.5 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور جيامباولو كانتينى سفير دولة إيطاليا ، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط، والذى يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه فى صعيد مصر. وقام بتوقيع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) التابع لها المشروع، وماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى، المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.5 مليار دولار. Advertisements جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يساهم فى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت كمنتج منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويا بالإضافة إلى البوتاجاز والنافتا المستخدمة فى انتاج البنزين عالى الاوكتين، مما سيؤدى إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية الأمر الذى سيكون له أكبر الأثر فى تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات والإسهام فى توفير العملة الأجنبية، كما سيؤدى المشروع إلى فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة فى منطقة الصعيد.

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