شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية جديدة بفعل نشاط عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع ترقب المستثمرين تطورات تفشي فيروس كورنا فى الصين وتأثيره على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،بعدما سجل فى وقت سابق مستوي قياسي جديد عند 431.51 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات يوم الجمعة بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل مستوي قياسي جديد ،وبعد رجوع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا إلى المنطقة السلبية.

يرقب المستثمرين عن كثب تطورات تفشي فيروس كورونا فى الصين ،والتحديثات حول مدي سوء تأثيره على النمو فى ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الجمعة عن وفاة 121 حالة إضافية ،وعن إصابة 5,090 حالة جديدة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا ترتفع بشكل حاد خارج الصين ، الأمر الذي قلص المخاوف نسبيا حيال الاقتصادات العالمية الأخرى ،ليظل التركيز منصبا على تطورات الاقتصاد الصيني.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنحو 0.2% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من الجلسة مستوي قياسي جديد عند 3,385.09 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 0.25% ، وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.

وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.1 % ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي قياسي جديد عند 13,766.44 نقطة.