شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر قرب ذروة أسبوع مع ترقب تطورات انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ،فى انتظار المزيد من الأنباء الرسمية حول تطورات انتشار فيروس كورونا فى الصين.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,575.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,576.10 $،وسجلت أعلى مستوي 1,578.15 $ ، وأدنى مستوي 1,573.07 $.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,578.27$ للأونصة ، بعد تطورات سلبية عن تفشي وباء كورونا فى الصين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فأسعار الذهب لا تزال مرتفعة حتى الآن بنسبة 0.5% ، وقد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،بفضل طلب المعدن كملاذ آمن.

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الجمعة عن إصابة 5,090 حالة جديدة بفيروس كورنا فى جميع أنحاء البلاد ،وعن وفاة 121 حالة إضافية ، لتتراجع مجددا وتيرة الإصابة والوفاة ، بعد ارتفاعها فى اليوم السابق بوتيرة هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء فى النصف الثاني من الشهر الماضي.

إذ تم الإعلان عن إصابة 15,152 حالة جديدة ،وعن وفاة 254 حالة إضافية ، بعدما طبقت السلطات أسلوب تشخيص جديد ،باستخدام الأشعة المقطعية التي يمكنها تشخيص الإصابة بالفيروس بسرعة أكبر ، بالمقارنة بالطريقة التقليدية اختبارات الحمض النووي.

وبناءا على البيانات الرسمية الأخيرة فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 64.894 حالة ،وزادت الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء القاتل إلى 1,488 حالة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 922.23 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.