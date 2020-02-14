شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والأنظار على بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاث سنوات ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة لاقتصاد المنطقة الاقتصادية الموحدة ، وفى هذا الإطار يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات النمو للاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0827$ الأدنى منذ 24 نيسان/أبريل 2017 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0840 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0842$.

فقد اليورو يوم الخميس نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى الآن نسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي .

Advertisements

تعاذ تلك الخسائر الأسبوعية المتتالية إلى التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي والحاجة إلى إجراءات تحفيزية جديدة من البنك المركزي لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، بجانب الصعود الواسع للعملة الأمريكية بدعم توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع ،انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو بأكثر من المتوقع فى كانون الأول/ديسمبر الماضي ، الأمر الذي لا يبشر بالخير لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع /2019.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور الناتج المحلي الإجمالي فى 19 دولة مشاركة فى اقتصاد اليورو ،ووفقا لتقديرات أولية نما اقتصاد أوروبا بمعدل 0.1% خلال الربع الرابع /2019 ،بعدما سجل نموا بمعدل 0.2% خلال الربع الثالث.

وبحلول الساعة 10:00 جرينتش تصدر القراءة الأولية الرسمية للناتج المحلي فى أوروبا التوقعات تشير إلى معدل 0.1% طبقا لتقديرات القراءة الأولية الصادرة أواخر الشهر الماضي.